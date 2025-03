Custo da construção civil no Ceará foi o 3º maior do Nordeste

O custo da costrução por m² no Ceará aumentou 0,23% em fevereiro / Crédito: FÁBIO LIMA

Com alta de 0,23% em fevereiro, o custo da construção, por metro quadrado (m²), no Ceará, foi o terceiro maior do Nordeste, atrás apenas do Maranhão (R$ 1.739,1) e do Piauí (R$ 1.731,51). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O valor chegou a R$ 1.690,73 no Estado. Entretanto, por mais que tenha sido observada alta, o índice foi 1,16 ponto percentual (p.p.) menor do que o registrado em janeiro, que foi de 1,39%.

Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e foram divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cenário nacional da construção civil O Sinapi no Brasil apresentou variação de 0,23% em fevereiro, ficando 0,28 p.p. abaixo do índice de janeiro (0,51%). No acumulado nos últimos 12 meses chegou a 4,39%, resultado pouco acima dos 4,31% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. E o custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.799,82 em janeiro para R$ 1.803,9 em fevereiro, sendo R$ 1.039,82 relativos aos materiais e R$ 764,08 à mão de obra.