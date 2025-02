Instituições de ensino superior de referência no Ceará são divulgadas em pesquisa

Segundo o MEC, atualmente, o Ceará tem um total de 227 instituições de ensino superior, entre privadas e públicas / Crédito: Divulgação/UniAteneu

O Anuário do Ceará divulgou, em julho de 2024, um levantamento que apontou as marcas mais lembradas pelos cearenses, dentre categorias de produtos e serviços. A pesquisa do Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025 é o mais importante parâmetro do mercado para medir a força das marcas que atuam no Estado.

Na categoria “Faculdade”, que inclui faculdades, centros universitários e universidades, o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) ficou na terceira colocação e foi o centro universitário mais recordado pelos cearenses na classificação geral, com 7,3%. Em segundo lugar, vem a Universidade Federal do Ceará (UFC), com 12,9% da preferência dos entrevistados. Na primeira posição, ficou a Universidade de Fortaleza (Unifor), que obteve 19,2%.

UniAteneu: 20 anos de credibilidade na educação superior Ao todo, já foram formados milhares de alunos pela UniAteneu que hoje se destacam no mundo profissional em diferentes áreas de atuação Crédito: Divulgação/UniAteneu

Com 20 anos de existência no cenário educacional do Ceará e do Brasil, a UniAteneu, a mais nova entre as instituições mais bem colocadas no ranking do Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025, é uma IES genuinamente cearense fundada por professores com vasta experiência na área da educação do Estado.

A UniAteneu é a única IES particular onde todos os seus mantenedores tem curso de Doutorado e 50 anos de experiencia em Ensino e Gestão na Educação Superior no Brasil e no exterior. Tem se destacado pelo alto nível de empregabilidade e acompanhamento dos seus alunos ao longo de toda a formação. Estar entre as IES mais lembradas no Ceará confirma a seriedade e a reputação que a instituição desfruta hoje em dia, graças à evolução gradativa no desenvolvimento acadêmico e estrutural, ao apoio ao desenvolvimento profissional dos alunos e ao reconhecimento recebido com programas de ensino de nota máxima no Ministério da Educação (MEC).



Atualmente, são disponibilizados um total de 44 cursos de graduação, 16 cursos técnicos, dois cursos pós-técnicos e 87 cursos de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento disponíveis nas modalidades presencial e a distância (EaD), dentre outros projetos educacionais.

Ao todo, já foram formados milhares de alunos que hoje se destacam no mundo profissional em diferentes áreas de atuação. São mais de 10 mil alunos matriculados em diversos cursos de graduação, além de outros milhares na pós-graduação e nos cursos técnicos. A UniAteneu já formou mais de 40 mil alunos em todas as áreas do conhecimento ao longo das duas décadas de existência. Unifor: a mais antiga IES particular do Ceará A Unifor oferta diversos cursos de graduação, mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento Crédito: Ares Soares/Unifor

A Unifor foi criada há 51 anos e já graduou mais de 110 mil alunos em todas as áreas do conhecimento, como comunicação e gestão, jurídico, tecnologia e saúde. Hoje, a tradicional e maior universidade privada do Ceará oferta 40 cursos de graduação e quase 90 de pós-graduação. Com base no Censo da Educação Superior do MEC do ano de 2023, a Universidade de Fortaleza contabilizava cerca de 19 mil alunos matriculados na graduação. UFC: há 70 anos contribuindo para desenvolvimento regional Ao longo dos 70 anos de existência, a UFC já formou quase 120 mil profissionais nos mais diferentes campos de atuação Crédito: Júnior Panela/UFC A UFC se destaca pelo desenvolvimento nas áreas do ensino, pesquisa e extensão, com repercussão a nível local e regional. A Universidade Federal do Ceará oferece, atualmente, 120 cursos de graduação e 130 de pós-graduação. A instituição é composta por oito campus, sendo três em Fortaleza (Benfica, Pici e Porangabuçu) e cinco no interior do Ceará (Quixadá, Sobral, Crateús, Itapajé e Russas), além de já articular a criação do campus Iracema na capital cearense. Ao todo, a UFC já formou quase 120 mil pessoas durante os mais de 70 anos de existência. Segundo dados do Censo da Educação Superior do MEC do ano de 2023, a universidade tinha um total de mais de 22 mil alunos matriculados em cursos de graduação.

O ensino superior no Ceará Atualmente, a UniAteneu disponibiliza um total de 44 cursos de graduação, 16 técnicos, dois pós-técnicos e 87 de pós-graduação Crédito: Divulgação/UniAteneu O ensino superior cearense destaca-se como referência no âmbito regional e nacional pela excelência acadêmica e pela capacidade de formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho, em diferentes campos de atuação. Com instituições renomadas, tanto públicas quanto privadas, o Ceará investe em infraestrutura moderna, corpo docente especializado e programas de extensão que promovem a integração entre teoria e prática.

Segundo o Ministério da Educação, atualmente o Ceará tem um total de 227 instituições de ensino superior, entre privadas e públicas. Além disso, o Estado é pioneiro em diversas áreas de pesquisa e inovação, fortalecendo a produção científica e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil.