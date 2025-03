Alimentos entram na procura por descontos na Semana do Consumidor; veja promoções

“No início do ano, o consumidor está com aquela ressaca de festas de fim de ano e com os compromissos de início do ano como IPVA, IPTU e material escolar e isso, claro, afeta as vendas para alguns setores. Com o Dia do Consumidor temos uma espécie de Black Friday do começo do ano que permite o avanço nas vendas”, explica o diretor da Tray, Thiago Mazeto.

Além disso, outra pesquisa realizada, o CX Trends 2025, da Octadesk, aponta que 77% dos brasileiros preferem realizar compras online, enquanto a escolha pelas lojas físicas descer para 64%, antes era 67%.