Dia do Consumidor: Serviços gratuitos jurídicos e de renegociação de dívidas são realizados no Ceará

O cearense vai contar, a partir desta terça-feira, 11 de março, com serviços gratuitos jurídicos e de renegociação de dívidas em Fortaleza, Sobral, Maracanaú e Eusébio. A ação está sendo realizada em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado neste sábado, 15.

A medida é do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) e ocorre por meio de uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e as Fundações de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons) municipais.