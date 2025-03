Vendas de veículos novos aumentam 55% em fevereiro no Ceará, diz Fenabrave

As vendas de veículos novos aumentaram 55,70% em fevereiro no Ceará, na comparação com igual mês do ano passado, saindo de 7.706 para 11.998 vendas.

Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) indicam, porém, queda de 0,88% entre janeiro e fevereiro de 2025.