Vendas de veículos novos saltam 14,8% no Ceará em 2024, diz Fenabrave

As vendas de veículos novos no Ceará apresentou crescimento de 14,8% em 2024 na comparação com 2023. De acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram comercializados 140.031 veículos zero km.

O número de 2023 havia sido de 121.949 veículos novos comercializados. O crescimento da demanda no mercado cearense, no entanto, ficou abaixo da média nacional.