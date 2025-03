Carnaval gera receita de quase R$ 1 bilhão para Fortaleza, alta anual de 25%

O Ciclo Carnavalesco – que considera o pré-Carnaval e o Carnaval – gerou uma receita de R$ 973,1 milhões para a cidade de Fortaleza. O montante de quase R$ 1 bilhão é 25% maior do que os recursos em igual período no último ano, no valor de R$ 777,8 milhões.

As informações foram levantadas pelo Observatório do Turismo, núcleo de estudos e pesquisas voltado ao monitoramento dos impactos do setor turístico na Capital.