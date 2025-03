Descentralização do Carnaval em Fortaleza é um dos destaques, segundo Helena Barbosa

Mercado dos Pinhões é um dos polos do Carnaval da Cidade / Crédito: Samuel Setubal

A descentralização do Pré-Carnaval de Fortaleza em 2025 foi considerada um grande sucesso, beneficiando tanto o público quanto os brincantes. Em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 3, a titular da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Helena Barbosa, destacou a importância dessa iniciativa para tornar o Carnaval mais acessível e inclusivo, alcançando regiões da Cidade onde, tradicionalmente, essas festividades não ocorriam. "Quisemos mostrar ao público que o carnaval é para todos e que é seguro participar, independentemente do bairro em que se encontra", afirmou a secretária, ressaltando que a descentralização visou principalmente democratizar o acesso às festas e levar o evento para áreas periféricas de Fortaleza.

De acordo com Helena Barbosa, a concretização do projeto foi resultado de dois meses de intenso planejamento, com a colaboração de vários órgãos municipais, como a Secretaria da Cultura, a Polícia Militar, a Secretaria de Saúde e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O objetivo era garantir que a festa fosse realizada de forma acessível e segura, ao mesmo tempo em que atendesse às necessidades de um público mais carente, tradicionalmente afastado das grandes concentrações de Carnaval no Centro da Cidade. A ação contou também com a integração dos serviços de transporte público, para facilitar o acesso das pessoas aos polos descentralizados. "Trabalhamos para que as pessoas tivessem condições de chegar aos locais do Carnaval com conforto e segurança", afirmou Helena.

Desafios orçamentários Em relação ao planejamento orçamentário para o carnaval, a secretária revelou que houve um corte de mais de um milhão e meio de reais, devido ao enxugamento de gastos e ajustes no plano orçamentário do prefeito Evandro Leitão. A medida visava resolver questões orçamentárias herdadas do governo anterior. "Mesmo com o corte, não podíamos deixar de realizar a festividade, tendo em vista o impacto econômico tão grande gerado por ela, que traz empregos e gera fontes de renda, tanto diretamente quanto indiretamente", explicou Helena, destacando a importância do evento para a economia local. Impactos positivos e expansão para outros eventos A secretária afirmou que os impactos da descentralização foram amplamente positivos. A inclusão de novos polos na periferia da cidade não só aumentou a participação de diferentes públicos, como também gerou uma grande receptividade entre os fortalezenses. As avaliações de quem participou indicam que o modelo descentralizado trouxe mais interação e visibilidade para as comunidades de diferentes regiões.