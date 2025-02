CNU: resultado final é divulgado nesta sexta, 28; veja como acessar

Foto foi tirada no dia da prova do CNPU em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) conhecerão nesta sexta-feira, 28, os resultados finais do certame. Ao todo, serão divulgadas 194 editais com a classificação. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a expectativa é que o banco de aprovados em lista de espera conte com mais de 16 mil candidatos.

O MGI esclarece que cada candidato só aparecerá como aprovado em um dos cargos. Porém, este mesmo candidato poderá aparecer em listas de espera para outros cargos de maior preferência. As listas estarão ordenadas pela classificação dos candidatos por cargo, com candidatos sub judice em listas separadas. Além disso, não serão publicados os nomes e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos candidatos nestas listas.

Os participantes saberão a própria situação para cargo: se aprovado em vagas imediatas; aprovado em lista de espera/cadastro reserva; convocado para curso de formação ou eliminado (conforme regras dos editais). Cursos de formação

As 21 listas com os convocados para matrícula em cursos de formação serão disponibilizadas na área do candidato, incluindo aqueles com situação sub judice – ou seja, pendente de decisão judicial. Nove cargos requerem curso de formação: