Em janeiro, mercado de trabalho em Fortaleza gera 826 vagas; melhor do que 14 estados

Fortaleza é destaque na geração de empregos formais no Ceará no mês de janeiro / Crédito: Aurelio Alves

A geração de vagas de trabalho formais em Fortaleza apresentou saldo positivo de 826 empregos em janeiro. No período, foram 30.292 admissões e 29.466 desligamentos, desempenho superior a 14 estados brasileiros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte da divulgação mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que levanta informações sobre o comportamento do mercado com carteira assinada.

O setor que puxou para cima o desempenho de Fortaleza foi a indústria, com saldo positivo de 1.150 vagas, seguida dos serviços (970) e o de construção (346). No mês, o resultado foi positivo apesar da retração do comércio, que teve saldo negativo de 1.635 e agropecuária (-5).