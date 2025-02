Empresa abre seleção para 37 vagas na Grande Fortaleza; veja como fazer

A empresa de telecomunicações busca profissionais com habilidades em vendas externas e atendimento ao cliente

As oportunidades são para o cargo de promotor de vendas com atuação em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Pacajus. A seleção terá duas sessões previstas, uma às 9h e outra às 13h.

Os candidatos interessados devem comparecer à loja da Brisanet localizada na Avenida Santos Dumont, 3.000, no bairro Aldeota, com o documento de identidade e currículo impresso. A empresa busca profissionais com habilidades em vendas externas e atendimento ao cliente.