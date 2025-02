Concurso do MPU com salário de R$ 13 mil termina inscrições nesta quinta, 27

O concurso requer nível superior completo / Crédito: SC PHOTHOGRAPH/Adobe Stock

As inscrições para o concurso público do Ministério Público da União (MPU) terminam nesta quinta-feira, 27. O certame visa o preenchimento de 152 vagas, assim como cadastro reserva para os cargos de analista e técnico do MPU. A remuneração inicial pode chegar a R$ 13.994,78. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O concurso requer nível superior completo. Das vagas ofertadas, 87 são para o cargo de analista e 65 para o de técnico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No Ceará, são duas oportunidades, uma para a posição de analista na área de Direito e uma para a de técnico na área de Administração. Confira no final desta matéria especificações referentes às áreas exigidas.

Analista: R$ 120



Técnico: R$ 95 Provas No que concerne à seleção, ela contará com: Prova objetiva, para todos os cargos



Prova Discursiva, exceto para o cargo de técnico/Policia Institucional



Teste de Aptidão Física apenas para o cargo de técnico/Policia Institucional



Avaliação Médica apenas para o cargo de técnico/Policia Institucional



Programa de Formação Profissional apenas para o cargo de técnico/Policia Institucional

As provas objetivas e a discursiva estão previstas para serem realizadas em todas as capitais do País no dia 4 de maio em turnos diferentes, a depender do cargo. Veja mais informações no edital.

Outro ponto é que os procedimentos de identificação da etnia/raça de candidato que disputa uma vaga das cotas raciais, realizado pelas bancas de heteroidentificação, e as perícias médicas para comprovar a condição de candidatos com deficiência, serão feitas na mesma cidade de aplicação das provas objetiva e discursiva.