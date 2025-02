Servidores públicos do Ceará receberão salário de fevereiro na sexta, 28

Governador Elmano de Freitas (PT) anunciou antecipação do salário dos servidores estaduais / Crédito: FÁBIO LIMA

O salário de fevereiro de 180 mil servidores públicos do Ceará, que seria pago entre os dias 1º e 5 de março, será antecipado para esta sexta-feira, 28. O anúncio é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e vale para os ativos, aposentados e pensionistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Os nossos servidores estaduais podem se preparar para pular o Carnaval ou descansar com dinheiro no bolso", postou Elmano em suas redes sociais.

Ao todo, com a medida, serão injetados R$ 1.200.580.368,50 na economia cearense para este período festivo. Além disso, não é a primeira vez que o governador realiza a antecipação do pagamento dos seus trabalhadores. Em 2024, para as datas comemorativas do fim do ano, tanto o pagamento de dezembro quanto as duas parcelas do 13º foram adiantadas no Estado. O valor pago, somado a folha de novembro que também foi quitada no mês em questão, representou uma aplicação de R$ 2,7 bilhões no Ceará. Reajuste dos servidores Ainda neste mês, na sexta-feira, 21, o governador também tornou público o reajuste do salário dos servidores em 5,83%. A proposta já foi encaminhada para apreciação dos deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).