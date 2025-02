Receita Federal paga lote residual nesta semana; veja quem recebe

A Receita Federal pagará ao longo desta sexta-feira, 28, o lote residual da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do mês de fevereiro de 2025. Vale ressaltar que a consulta já está liberada.

Dos prioritários, 3.159 são idosos com idade acima de 80 anos, 17.603 possuem de 60 a 79 anos, 2.505 são pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF.



IRPF: como a restituição será paga?

O pagamento da restituição é realizado somente em contas bancárias da titularidade do contribuinte. Desta forma caso sejam observados erros nos dados informados na Declaração de Imposto de Renda, o depósito não ocorrerá

Assim, se o crédito não for realizado, a pessoa poderá, por um prazo de um ano, reagendar o recebimento com o agente do Banco do Brasil (BB) por meio do portal da instituição ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).