Agência Francesa de Desenvolvimento prospecta parcerias em Fortaleza

reunião ocorreu no Paço Municipal na semana passada, dia 19 / Crédito: Beatriz Boblitz/ Prefeitura de Fortaleza

Com o objetivo de discutir novas oportunidades e parcerias para Fortaleza no cenário internacional, o prefeito da Cidade, Evandro Leitão (PT), se reuniu com Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e apresentou seus principais objetivos para o início da gestão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O diálogo com os representantes europeus, segundo o secretário de Assuntos Internacionais e Institucionais do Município, Bosco Monte, destacou a relevância da Capital e possui uma tendência de gerar bons frutos.