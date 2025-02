Azul reverte prejuízo e anota lucro líquido ajustado de R$ 62,4 milhões no 4º trimestre

A Azul reportou lucro líquido ajustado de R$ 62,4 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 270,6 milhões registrado em igual intervalo de 2023. No critério não ajustado, houve prejuízo líquido de R$ 3,9 bilhões ante lucro de R$ 403,3 milhões um ano antes.

O lucro operacional aumentou 40,2% na mesma base comparativa, atingindo recorde de R$ 1,238 bilhão. O Ebitda do trimestre também bateu recorde ao somar R$ 1,950 bilhão, 33% acima do resultado do último trimestre de 2023. Com isso, a margem Ebitda ficou em 35,2%, alta anual de 6 pontos porcentuais.