Cearense M. Dias Branco anuncia fechamento de fábrica no interior paulista

Empresa desativou unidade em Lençóis Paulistas que contava com 480 trabalhadores. Último balanço da companhia já havia apontado 850 demissões no 3º trimestre de 2024

A M. Dias Branco, empresa cearense com sede no Eusébio e maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil, anunciou a desativação da unidade que tinha em Lençóis Paulistas, no Interior de São Paulo, com a consequente demissão de 480 colaboradores.

Em novembro do ano passado, O POVO já havia noticiado a demissão de 850 colaboradores da companhia e a renúncia de três membros do Conselho de Administração, em meio à apresentação de resultados considerados pela empresa como “aquém do potencial”, com o lucro líquido da companhia passando de R$ 259 milhões no 3º trimestre de 2023 para R$ 124,7 milhões no 3º trimestre de 2024.