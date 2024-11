Executivos da M. Dias Branco renunciam em meio a demissões e trimestre desafiador

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-09-2023: Setores de distribuição da empresa de exportação M. Dias Branco para o DOM Economia. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O conselho de administração da M. Dias Branco, indústria cearense de produtos alimentícios, discutiu e deliberou sobre a renúncia de cargos apresentada por executivos. Neste mês, a companhia havia divulgado, no balanço do terceiro trimestre, a demissão de 850 funcionários próprios e terceirizados, além de dados considerados "aquém do potencial." Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O vice-presidente de supply chain (cadeia de suprimentos, na tradução do inglês) e membro do Comitê ESG (ambiental, social e de governança), Adil Dallago Filho; bem como o vice-presidente comercial e membro suplente do conselho de administração da M. Dias Branco, Rômulo Ruberti Calmon Dantas, apresentaram a renúncia.

A renúncia de Adil ocorreu por motivos pessoais, informou a indústria cearense. "A companhia agradece pelos relevantes serviços prestados durante o período em que esteve à frente da vice-presidência de supply chain, bem como pela valiosa contribuição como membro do Comitê ESG, desejando-lhe pleno sucesso em seus projetos futuros."

No caso de Rômulo, os controladores da empresa sinalizaram que pretendem indicá-lo para integrar a chapa do conselho de administração, a qual será submetida à Assembleia Geral Ordinária em 2025. A causa da renúncia não foi divulgada, mas a companhia também agradeceu ao executivo "pelos relevantes serviços prestados como vice-presidente comercial." Ivens Júnior assume função O presidente da M. Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, assumirá interinamente a função de vice-presidente comercial. Já o diretor-executivo técnico de operações, Sidney Leite dos Santos, acumulará interinamente as funções de vice-presidente de supply chain e membro do Comitê ESG. Já o cargo de membro suplente do conselho de administração, que era ocupado por Rômulo, ficará vago até a próxima eleição de membros, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

Os conselheiros, por unanimidade, tomaram ciência e aceitaram a renúncia, segundo a empresa afirmou na ata da referida reunião do conselho de administração, a qual foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes, sob a presidência de Maria das Graças Dias Branco da Escóssia. Demissão de 850 funcionários em esforço para reduzir despesas A M. Dias Branco demitiu 850 funcionários próprios e terceirizados em todo o Brasil, em meio a esforços para reduzir despesas e com queda de 51,9% no lucro líquido do terceiro trimestre, cujo analistas viram como um período "para esquecer". Em nota ao O POVO, a empresa informou que o movimento de contratações e desligamentos faz parte da dinâmica do mercado.