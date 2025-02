Ceará amplia investimentos em 42,35% e atinge R$ 3,89 bilhões em 2024

Os dados são do Enfoque Econômico - Avaliação da Execução Orçamentária do Governo do Estado do Ceará (Nº 288), elaborado pelo Ipece, no quarto bimestre de 2024. / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Governo do Ceará elevou 42,35% dos investimentos em 2024, para R$ 3,89 bilhões, ante o total investido no ano anterior, de R$ 2,73 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O montante atual, se comparado a 2019, representa uma alta de 76,04%, já que, em 2019, antes da pandemia de covid-19, foram investidos R$ 2,21 bilhões.

Os dados são do Enfoque Econômico - Avaliação da Execução Orçamentária do Governo do Estado do Ceará (Nº 288) no quarto bimestre de 2024.

O trabalho foi publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), vinculado à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag). Receitas em 2024 As receitas correntes, advindas dos impostos, transferências correntes e outras fontes, foram responsáveis por 90% das receitas orçamentárias. No valor de R$ 38,11 bilhões, as receitas correntes cresceram 13,14% anualmente — de R$ 33,68 bilhões.

A alta foi maior na comparação com 2019, com elevação de 49,58% — na ocasião, detinha R$ 25,47 bilhões. Para o autor do trabalho e analista de políticas públicas do Ipece, Paulo Araújo Pontes, o governo não teve muita necessidade de recorrer a recursos de terceiros no período. Despesas em 2024 As despesas correntes também foram maiores no último ano, com alta de 11,48% em comparação a 2023, saindo de R$ 30,84 bilhões para R$ 34,38 bilhões.

Esses gastos, advindos do funcionamento dos serviços públicos, cresceram 50,58% em relação a 2019, quando estavam em R$ 22,83 bilhões. As despesas correntes cresceram mais do que as receitas correntes em 2024, de acordo com Paulo. As despesas de capital, voltadas aos bens duradouros — como obras —, ficaram em R$ 5,84 bilhões em 2024, 34,25% a mais do que 2023.

Tesouro Nacional: Ceará

Além dos dados do Ipece, o Tesouro Nacional elaborou um Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados e Distrito Federal, com outras informações. O Estado teve, em 2024, o décimo maior aumento de receitas correntes totais do Brasil, ou cerca de 14%, passando de R$ 35,7 bilhões em 2023 para R$ 40,82 bilhões no ano passado. O local é, por outro lado, o décimo segundo mais dependente de transferências correntes, ou cerca de 41%, empatado com Rondônia.