Fatia de jovens que nem estudam e nem trabalham cai 6,6% no Ceará

Do total de jovens cearenses no quarto trimestre de 2023, 26,26% encontravam-se na situação "nem nem". / Crédito: Samuel Setubal

Conhecidos como "nem nem", a quantidade de jovens que nem estudam e nem trabalham caiu 6,6%, no comparativo anual, no Ceará. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Boletim Trimestral da Juventude acompanha a população entre 15 a 29 anos, explorando dados da Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A proporção dos jovens "nem nem" segue uma tendência de queda no Estado tanto no curto quanto no longo prazo, exposta também pela comparação do terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2024, com recuo de 8,1%.

Faixa etária Em 2023, o indicador cearense estava em 28,11% e, em 2019, 28,57%. Há uma diferença, também, a depender das faixas etárias, conforme o autor do estudo e analista de políticas públicas do Ipece, Vitor Hugo de Oliveira Silva. "Entre 15 e 17 anos de idade, observamos uma redução de 33,3%, ou seja, na comparação do terceiro trimestre de 2024 (3,26%) com igual período de 2023 (4,89%). Em relação a 2019 (7,75%), o índice é ainda maior, uma queda de 57,9%", explicou. Isso é reflexo de um cenário educacional positivo, uma vez que esta faixa etária corresponde à faixa etária escolar, na visão do Ipece.