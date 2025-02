Dólar tem alta moderada em dia de agenda escassa e recomposição de posições

"Vejo esse movimento como mais uma correção em relação às últimas quedas, com o mercado ajustando um pouquinho a posição. Lógico que as falas em relação às tarifas que Donald Trump tem colocado acabam aumentando um pouquinho esse sentimento de aversão ao risco. Então os investidores acabam fugindo um pouquinho para o dólar", afirma Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

O dólar opera em alta moderada na manhã desta quarta-feira, 19, de noticiário escasso. O movimento é atribuído por profissionais de mercado a movimentos técnicos, favorecidos pelo fortalecimento do dólar no exterior.

Às 10h35, o dólar à vista era cotado a R$ 5,7246, em alta de 0,62%. O dólar futuro para liquidação em março subia 0,58%, para R$ 5,7330.

O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, avançava 0,10%.

No confronto com o peso chileno, considerado o principal par do real, o dólar tinha alta de 0,56%.