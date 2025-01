Eusébio: moradores reclamam do risco de queda de um poste e acusam Enel de descaso

Buraco está se formando na calçada ao redor de onde o poste foi firmado / Crédito: Reprodução/WhatsApp

Os moradores de um condomínio temem a queda de um poste de energia elétrica localizado na rua São Mateus, no Centro de Eusébio. Os inquilinos reclamam da Enel — empresa fornecedora de energia elétrica do Ceará. Eles afirmam que a empresa ignora o “perigo” deste a última segunda-feira, 20, e não “fez nada até agora”. LEIA MAIS| Prognóstico Funceme 2025: Ceará tem 45% de chances de chuvas dentro da média entre fevereiro e abril

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Emanuela Carneiro, que mora nas proximidades, diz que o chão ao redor do poste cedeu na segunda-feira, 20. No mesmo dia, os moradores de um condomínio próximo do local acionaram a Enel.

Uma das moradoras que pode ser afetada pelo risco, ela comunicou que o problema tem origem na troca de poste feita pela Enel no ano passado. Segundo Emanuela, uma equipe da empresa trocou o poste e o transformador, mas “não arrumou a base (do poste)”. “Não colocaram concreto, nem mesmo compactaram a terra ao redor. Então, com as chuvas e a terra frouxa na base do poste. Aconteceu da terra ceder e o poste ficar torto”, diz a moradora do condomínio próximo a ocorrência. Procurada pelo O POVO, a Enel Distribuição Ceará informa que enviará equipe ao local. A empresa também afirma que "o poste não possui risco elétrico".