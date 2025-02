Lupi: sou contra bets e quero que beneficiário do INSS não use dinheiro para apostas

O ministro Carlos Lupi (Previdência Social) afirmou que é contra a operação das bets, as casas de apostas online, no País e busca impedir que os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social usem o provento para tentar a sorte nestes sites.

"No consignado, no empréstimo, já não pode. Eu consegui fazer uma regulamentação. Agora, no recebimento do provento, está no direito constitucional e eu não consegui ainda. Mas eu não desisti", afirmou em visita ao Ceará nesta sexta-feira, 14.