Lupi quer reduzir em mais de 50% o tempo de espera do INSS no Nordeste

Entrevista foi concedida na sede do PDT, em Fortaleza, onde Lupi cumpriu agenda política / Crédito: FÁBIO LIMA

O tempo de espera para uma resposta do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para um pedido de benefício no Nordeste deve cair mais de 50% até o fim do ano, de 79 dias para 30 dias, segundo afirmou o ministro Carlos Lupi (Previdência Social). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A média de espera no aplicativo Meu INSS tem na região a maior de todo o País e, por isso, é foco de atenção maior pelo Ministério, de acordo com ele.

"Quando assumi, em janeiro de 2023, o tempo médio de espera era de 176 dias no País. Hoje, está em 39 dias. Esse tempo médio é o principal fator. Como a fila é virtual, o que importa mais para as pessoas é o tempo de resposta. Nós estamos trabalhando para que, até o fim do ano, o tempo ser de 30 dias", afirmou no início da tarde desta sexta-feira, 14, em visita ao Ceará.