Governo Federal autoriza mais bets a operar no País; veja lista completa

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda publicou nesta terça-feira, 21 de fevereiro, no Diário Oficial da União (DOU), 21 portarias de autorização definitiva para o funcionamento de bets no Brasil. Assim, foi dado o aval para que mais 21 empresas explorem apostas de quota fixa. Dessas, 20 já possuíam autorizações provisórias. Apenas uma não tinha qualquer validação. Assim, subiu para 35 o número de empresas com autorização definitiva.

Ao contabilizar os registros provisórios, as bets autorizadas pela SPA passaram de 68 para 69.

Vale ressaltar que cada autorização definitiva vale por cinco anos, mediante pagamento prévio de outorga no valor de R$ 30 milhões. A outorga dá direito à exploração de até três marcas/bets para operar em sites com a extensão “.bet.br”. Neste cenário, a quantidade de outorgas pagas por empresas autorizadas subiu de 70 para 71, porque duas empresas solicitaram duas autorizações.

Já o aval provisório foi concedido a empresas que cumpriram as primeiras fases do processo de autorização, mas que, ao fim do prazo de 30 dias, não conseguiram atender todos os requisitos a tempo e suas pendências foram consideradas sanáveis. Neste caso, o número de empresas com autorização provisória caiu de 54 para 34. Veja a lista de bets autorizadas a funcionar no Brasil KAIZEN GAMING BRASIL LTDA Marca: BETANO

Domínio: betano.bet.br SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA Marcas: SUPERBET, MAGICJACKPOT, SUPER Domínios: superbet.bet.br, magicjackpot.bet.br, super.bet.br

MHD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA Marcas: REI DO PITACO, PITACO Domínios: reidopitaco.bet.br, pitaco.bet.br VENTMEAR BRASIL S.A. Marcas: SPORTINGBET, BETBOO