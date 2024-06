O POVO empossa membros do Conselho de Jovens Leitores de 2024

A quarta edição Conselho de Jovens Leitores (CJL) do Grupo de Comunicação O POVO conta com 61 membros de entidades cearenses. A solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho foi realizada nesat sexta-feira, 7, no Museu da Fotografia.

Foram selecionadas organizações cearenses, que indicaram integrantes para fazer parte da equipe de conselheiros. As entidades contemplam áreas diversas da sociedade, como ramo empresarial, academia, pesquisa, instituições de cultura, movimentos sociais, raciais, ambientais e religiosos.

A coordenação do Conselho está a cargo do jornalista Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO. Neste ano, o projeto é desenvolvido em parceria com a diretoria de estratégia digital do grupo, sob a liderança de André Filipe Dummar.