Ceará registra menor taxa de desemprego desde 2012; índice cai para 6,5%

Taxa de desemprego fica em 6,5% no quarto trimestre de 2024 no Ceará / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência brasil

O Ceará alcançou a menor taxa de desemprego da série histórica, desde o primeiro trimestre de 2012. O índice ficou em 6,5% no quarto trimestre de 2024. O menor valor antes disso foi no terceiro trimestre do ano passado, quando detinha 6,7%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas na manhã desta sexta-feira, 14.

10 menores taxas de desemprego da série histórica 4º trimestre 2024: 6,5%



3º trimestre 2024: 6,7%



4º trimestre 2014: 6,7%



4º trimestre 2013: 6,9%



1º trimestre 2012: 7,3%



3º trimestre 2013: 7,3%



2º trimestre 2024: 7,5%



3º trimestre 2014: 7,5%



2º trimestre 2014: 7,6%



4º trimestre 2012: 7,6%

No período de maior pico, estão o primeiro e segundo trimestres de 2021, quando a taxa chegou a 15,1% em ambos, reflexo direto de questões econômicas ocasionadas pela pandemia de covid-19. 10 maiores taxas de desemprego da série histórica 1º trimestre 2021: 15,1%



2º trimestre 2021: 15,1%



1º trimestre 2017: 14,5%



4º trimestre 2020: 14,5%



3º trimestre 2020: 14,3%



2º trimestre 2017: 13,3%



3º trimestre 2016: 13,3%



1º trimestre 2018: 12,9%



4º trimestre 2016: 12,6%



3º trimestre 2021: 12,4% Salários O rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, teve oscilações nos últimos anos. O valor médio mensal passou de R$ 2.052 no final de 2021 para R$ 2.222 no último trimestre de 2024. Dentro das categorias profissionais, os empregadores ficaram com os maiores rendimentos médios no trabalho principal, de R$ 5.526 no 4º trimestre de 2024, seguidos pelos empregados no setor público, com R$ 4.104.

O menor rendimento médio mensal real do período ficou a cargo dos trabalhadores domésticos, com R$ 789. Logo após, a conta própria, de R$ 1.566; e empregados no setor privado (sem trabalhador doméstico), de R$ 1.810. Taxa de ocupação A taxa de participação na força de trabalho no Ceará, que mede a proporção de pessoas de 14 anos ou mais ativamente envolvidas no mercado de trabalho, caiu no 4º trimestre de 2024, para 51,8%. No 4º trimestre de 2023, o índice era de 53,5%. A diminuição de 1,7 ponto percentual (p.p.) reflete uma redução no número de pessoas ativamente buscando ou ocupadas no mercado de trabalho no Estado, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Apesar de oscilar, segue relativamente estável.