Enem dos concursos: 2ª lista de convocados para cursos de formação sai hoje, 11

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga, nesta terça-feira, 11, a segunda convocação para cursos de formação de cargos de nível superior do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Esta terceira etapa do certame é eliminatória e vale para a classificação do candidato. Por isso, a participação no curso de formação inicial de carreiras do concurso unificado é decisiva para a continuidade no certame.

Na última quinta-feira, 6, a pasta anunciou que das 2.305 pessoas chamadas na primeira convocação, 170 candidatos não confirmaram a participação no curso de formação e foram eliminadas dos respectivos cargos.

Confirmação de participação O prazo para confirmação de participação no curso de formação, nesta segunda convocatória, é somente nos dias 11 e 12 de fevereiro. Os novos convocados nesta segunda lista deverão fazê-lo online, diretamente na área do candidato no site do CPNU. Apenas aqueles que responderem "SIM" à convocação terão a vaga garantida. Cargos Ao todo, nove cargos têm esta terceira etapa: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Analista de Comércio Exterior (ACE);

Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

Analista de Infraestrutura (AIE);

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT);

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel);

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq);

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). As aulas serão dadas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) e pelas agências reguladoras: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A Enap, por exemplo, promoverá o curso de formação de cinco carreiras específicas, em Brasília. Os procedimentos para matrículas e informações gerais sobre as capacitações, como as cargas horárias e períodos, locais das aulas e outros, estão disponíveis no site do CPNU. Nas datas de matrículas nas formações, devem ser apresentados os seguintes documentos: cópia digital de documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com CPF e foto legíveis; comprovante de pedido de licença para o curso (no caso de servidores públicos federais); conta corrente própria para recebimento do auxílio financeiro.

Cursos Os cursos de formação do chamado Enem dos Concursos têm o objetivo de preparar os candidatos para aplicar conhecimentos técnicos específicos e desenvolver habilidades de diversas áreas e funções no setor público. São as chamadas competências transversais. Durante as formações, os participantes serão orientados por valores como ética, equidade, sustentabilidade e foco nos resultados para o cidadão. As aulas serão realizadas em Brasília e no Rio de Janeiro, com exceção do curso para auditor-fiscal do trabalho (AFT), que terá o formato híbrido. A carga horária dos cursos varia entre 140 e 580 horas, conforme o cargo de nível superior.