Fortaleza recebe novo voo de brasileiros deportados dos EUA nesta sexta-feira, 7

Novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) deve desembarcar em Fortaleza na próxima sexta-feira, 7, com o segundo grupo de repatriados do Brasil desde que Donald Trump (Republicanos) assumiu a Casa Branca e iniciou as ações contra imigrantes irregulares no país norte-americano.

A ideia por trás do desembarque no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, e não em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é evitar que os brasileiros sobrevoem o território nacional algemados. A sugestão sobre a decisão da chegada dos repatriados partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após reunião no Ministério das Relações Exteriores nessa segunda-feira, 3, segundo informações do G1 MG.