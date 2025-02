Tarifa de Trump sobre o aço: entenda como o Ceará pode ser impactado

Boa parte das exportações das placas de aço cearense vai para os EUA / Crédito: FÁBIO LIMA

Após o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, decretar que vai colocar tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio que entrarem no País, o Ceará pode enfrentar um cenário ameaçador e ser um dos locais mais afetados pela medida, considerando que os EUA são o principal destino das suas exportações (46,4%), com destaque para o aço. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dados do sistema aberto Comex Stat, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do Governo Federal, mostram que, em 2024, o Ceará exportou US$ FOB 441,2 milhões em ferro fundido, ferro e aço aos EUA, mas faltam informações sobre os meses de outubro e de dezembro do ano passado na plataforma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados mais recentes do Ceará em Comex, produzido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em outubro, indicam exportações cearenses de US$ 591,4 milhões aos Estados Unidos. No geral, ferro e aço exportaram US$ FOB 536,2 milhões no acumulado do ano, mas não houve detalhamento de quanto era a fatia dos EUA.

O POVO demandou o Mdic, a Fiec e o Instituto Aço Brasil para obter mais dados e entrevistas, bem como informações de quanto é o valor da tarifa cobrada em produtos de aço e alumínio brasileiros que vão hoje aos EUA. O órgão governamental disse que não comentará a medida até haver um decreto oficial norte-americano. Os outros não se pronunciaram. Impacto da tarifa sobre o aço No primeiro mandato de Trump, havia uma discussão para taxar em 25% o aço e em 10% o alumínio vindos de fora dos EUA, algo que não se concretizou na prática para o Brasil e outros países, que conseguiram uma espécie de isenção por meio de cotas. Especialistas comentaram que a alíquota depende de cada produto atualmente. O especialista em comércio internacional, Augusto Fernandes, explicou que a primeira vez que os EUA usaram essa estratégia não havia tanta preocupação para inflação e preços, diferentemente do contexto atual. Se houver impactos das tarifas, toda a cadeia será afetada na sua visão, pois tudo está interligado.