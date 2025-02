O POVO News: Ofensiva de Trump deve atingir o Brasil e governo Lula prepara resposta

Trump prometeu que "qualquer aço que entrar nos EUA terá uma tarifa de 25%". Brasil é o segundo maior fornecedor do produto para os país norte-americano

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa O POVO News realiza a 523ª edição na noite desta segunda-feira, 10. A programação repercute como as tarifas determinadas pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , vão afetar aço e alumínio do Brasil e de outros países.

O republicano prometeu que "qualquer aço que entrar nos EUA terá uma tarifa de 25%". Abaixo do Canadá, o Brasil é o segundo maior fornecedor do produto para os país norte-americano. O governo Lula , por sua vez, deve adotar cautela quanto ao assunto, conforme o ministro da Fazenda, Fernando Haddad .

"O governo tomou uma decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas. Não em anúncios que podem ser mal interpretados e revistos. O governo vai aguardar a decisão oficialmente, antes de qualquer manifestação. Vamos aguardar a orientação do presidente da República depois de as medidas serem efetivamente apresentadas", disse Haddad.

Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa o colunista do O POVO Plínio Bortolotti e o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Além deles, são convidados Vladimir Feijó, analista de Política Internacional, e Cesar Barros, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico do Ceará (Simec).