Como tarifas de Trump vão afetar aço e alumínio do Brasil e outros países

" Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25% ", afirmou Trump a repórteres no avião presidencial Air Force One.

Em seguida, vem o Brasil com 4,1 milhões de toneladas e depois o México, que enviou 3,2 milhões de toneladas de aço para os EUA no ano passado.

Os EUA são, de longe, o maior mercado para produtos siderúrgicos do Brasil. O Brasil exporta para os EUA 12 vezes mais do que para a Europa e 6 vezes mais do que para a América Latina.

O Brasil é o nono maior produtor de aço bruto do mundo, atrás de China, Índia, Japão, EUA, Rússia, Coreia do Sul, Alemanha e Turquia.

Ainda não houve manifestação oficial do Brasil — seja do governo federal ou das indústrias afetadas.

O próprio Brasil também pratica protecionismo no setor do aço. Em outubro, após mais de um ano de análise, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) elevou para 25% o imposto de importação para 11 tipos de produtos de ferro e de aço. Antes disso, esses produtos pagam de 10,8% a 14% para entrarem no país.

A União Europeia disse que não recebeu nenhuma notificação oficial de novas tarifas dos Estados Unidos.

Em uma declaração, a Comissão Europeia disse que não vê "nenhuma justificativa" para essas tarifas sobre suas exportações e acrescentou: "Reagiremos para proteger os interesses das empresas, trabalhadores e consumidores europeus de medidas injustificadas".

"A imposição de tarifas seria ilegal e economicamente contraproducente, especialmente dadas as cadeias de produção profundamente integradas que a UE e os EUA estabeleceram por meio do comércio e investimento transatlântico. Tarifas são essencialmente impostos", diz a nota da União Europeia.

"Ao impor tarifas, os EUA estariam taxando seus próprios cidadãos, aumentando os custos para os negócios e alimentando a inflação. Além disso, as tarifas aumentam a incerteza econômica e interrompem a eficiência e a integração dos mercados globais."

Especialistas acreditam que as remessas de aço e alumínio da UE para os EUA já devem enfrentar um aumento nas tarifas no final de março.

Isso porque há pouco mais de um ano o então presidente Joe Biden concordou com um acordo para suspender as tarifas que foram impostas no primeiro mandato de Trump — mas isso está prestes a acabar.

Na Europa, tarifas sobre diversos outros produtos dos EUA, como motocicletas Harley Davidson, jeans e bourbon, voltarão a entrar em vigor.

O Ministério das Relações Exteriores da China pediu nesta segunda-feira que os EUA "corrijam sua abordagem errônea e parem de politizar e transformar questões econômicas e comerciais em armas" e fez um apelo por mais diálogo.

Duas ameaças de Trump; dois recuos

O aço e o alumínio brasileiro já estiveram ameaçados com grandes tarifas por Trump em duas ocasiões — e em ambas elas acabaram não sendo aplicadas.

Em março de 2018, no começo de seu primeiro mandato como presidente, Trump anunciou alíquotas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio que são comprados pelos EUA de outros países.

A medida teria grande impacto para a indústria brasileira, já que os EUA são os maiores compradores do aço produzido no Brasil.

Mas, dias depois, Trump assinou um novo decreto isentando Argentina, Austrália, Brasil, União Europeia e Coreia do Sul da nova regra. As taxas voltaram a 0,9%, para o aço e 2% para o alumínio.

Em dezembro de 2019, Trump voltou a falar em aumento de tarifas para o aço e alumínio — tendo Brasil e Argentina como alvos principais. Ele atribuiu a decisão à desvalorização do real e do peso argentino em relação ao dólar.

Getty Images Aço foi assunto de conversa entre Bolsonaro e Trump em 2019

"Brasil e Argentina estão promovendo desvalorização em massa de suas moedas, algo ruim para os nossos fazendeiros. Portanto, tendo efeito imediato, vou restaurar as tarifas sobre aço e alumínio que são importados aos Estados Unidos desses países", escreveu Trump em sua conta no Twitter (atual X).

A jornalistas, Trump disse na época: "Se você olhar o que aconteceu com o câmbio deles, eles desvalorizaram o seu câmbio de modo substancial, em 10%. A Argentina também. Eu havia dado a eles um grande alívio tarifário, mas agora eu estou retirando isso. É muito injusto com a nossa indústria, é muito injusto com nossos fazendeiros. Nossas companhias de aço vão ficar muito felizes, nossos fazendeiros vão ficar muito felizes com o que eu fiz".

Dias depois, Trump conversou com o então presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e anunciou que havia desistido das tarifas ao aço brasileiro.

Após a conversa, Trump publicou no Twitter: "Acabo de ter uma ótima conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Discutimos muitos assuntos de comércio. A relação entre Estados Unidos e Brasil nunca foi tão forte".

Apesar das duas ameaças — em março de 2018 e dezembro de 2019 — os EUA nunca aplicaram a sobretaxa ao aço e alumínio brasileiros.

No segundo anúncio de Trump, a medida só foi prometida nas redes sociais. O decreto que regulamentaria as barreiras tarifárias nunca foi publicado pelo órgão responsável pelas relações comerciais americanas, o USTR.

Naquele momento, integrantes do governo Trump demonstraram perplexidade com a medida anunciada pelo republicano, que não havia sido previamente discutida com o Departamento de Estado ou com o de Comércio.

O gesto foi entendido como um aceno aos agricultores americanos, eleitorado cativo de Trump que acabou fortemente castigado pela guerra comercial com a China.

Por que tarifas?

Em sua última ameaça comercial, Trump não deixou claro por que escolheu aço e alumínio especificamente para tarifas — mas há pistas de seu primeiro mandato, segundo o repórter da BBC News, Jonathan Josephs.

Em março de 2018, Trump se reuniu com produtores americanos de aço e alumínio na Casa Branca para ouvir suas preocupações e anunciar novas tarifas. "Precisamos de grandes siderúrgicas, grandes fabricantes de alumínio para defesa."

Ele também falou sobre a necessidade de proteger empregos e reequilibrar acordos comerciais que ele via como injustos. Os usos militares dos metais variam de navios de guerra e helicópteros a mísseis e munições.

Ao mesmo tempo, ele destacou a China por fornecer aço barato em excesso ao mundo, o que tornou difícil para os rivais dos EUA competirem em preço. É uma alegação que Pequim nega.