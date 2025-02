O POVO é a única empresa de comunicação de Ceará a aderir ao Pacto Global da ONU

Com um passo a mais rumo à sustentabilidade corporativa, O POVO se tornou a única empresa de comunicação do Ceará a aderir ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas ( ONU ), englobando princípios que trabalham os direitos humanos , práticas trabalhistas, proteção ao meio ambiente e combate à corrupção.

O documento detalhará as ações realizadas e os avanços alcançados neste cenário. A prestação das contas contempla, ainda, uma reafirmação do compromisso assumido pela alta liderança da companhia e o preenchimento de um questionário que detalha as práticas sustentáveis em vigor na empresa de comunicação cearense.

“A adesão do O POVO ao Pacto Global das Nações Unidas representa o nosso engajamento voluntário na implementação e divulgação de práticas de negócios em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, de promoção do trabalho e de combate à corrupção”, segundo a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar.

Frente em prol do Pacto Global

As organizações cearenses que integram o Pacto Global da ONU compartilham valores éticos e compromissos com a sustentabilidade. Este é o caso de outras instituições, como a Solar BR Coca-Cola, Beach Park Hotéis e Turismo, Cimento Apodi e Três Corações Alimentos, formando uma frente de atuação em prol dos objetivos da ONU no Estado.