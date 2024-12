Empresas no Ceará debatem ações ESG nesta quarta-feira, 11; veja

A primeira edição do Café da Manhã ESG O POVO ocorreu no dia 3 de maio de 2024 / Crédito: João Filho Tavares

Ela ainda informa que a próxima edição será realizada no primeiro semestre de 2025

“Será o segundo café neste ano. O café é um momento em que a gente, além de ouvir as empresas que estão no caderno em um pitch de seis minutos, também reunimos alguns negócios de impacto. Então, a gente promove um networking entre quem está prestando serviço e quem está buscando fornecedores nesse segmento”, explica a coordenadora. Um destaque deste 2º Café da Manhã ESG será que haverá uma confraternização com todas as empresas que já foram homenageadas na Cartilha Esg. Além disso, serão realizadas três palestras: uma sobre veganismo, uma sobre lixo zero e outra sobre o setor ESG do O POVO.