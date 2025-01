Impacto do novo salário mínimo na economia será de R$ 125,4 bilhões, estima Dieese

Salário mínimo impacta também beneficiários de programas sociais / Crédito: FERNANDA BARROS

O reajuste do salário mínimo de R$ 1412 para R$ 1.518, deve incrementar R$ 125,4 bilhões na economia brasileira, conforme estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgadas nesta sexta-feira, 3. A entidade aponta ainda, na nota técnica sobre o impacto do aumento de R$ 106 (ou cerca de 7,5%) no valor do salário mínimo, que cerca de 59, 9 milhões de brasileiros com rendimentos vinculados direta ou indiretamente a ele serão beneficiados.

Quanto ao incremento econômico, o Dieese estima que R$ 81,5 bilhões são referentes à renda da população e outros R$ 43,9 bilhões à arrecadação de impostos decorrente do consumo dessas pessoas.

Redução da desigualdade e impacto em benefícios Conforme o Dieese, “a política de valorização do salário mínimo, com reajustes acima da inflação, ajuda a reduzir desigualdades salariais entre homens e mulheres, negros e não negros e entre as diferentes regiões do País”. A entidade lembra ainda que o piso salarial é utilizado como referência para benefícios sociais, como aposentadorias, pensões e o próprio Benefício de Prestação Continuada (BPC), a que têm direito idosos e pessoas com deficiência, que não contribuíram com a Previdência Social. Os próprios parâmetros para definir quem pode receber o Bolsa Família levam em conta o valor do salário mínimo dividido pelo número de pessoas que residem em uma mesma casa. Apesar das mudanças na política de ajuste fiscal aprovada em dezembro de 2024, o abono salarial e o seguro-desemprego são outros benefícios impactados pelo mínimo. Por fim, também os cálculos de indenizações judiciais ou de impostos de microempreendedores individuais (MEIs) levam o salário mínimo em consideração.