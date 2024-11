Fortaleza terá novo super prédio a custo médio de R$ 4,8 mi por unidade

João Fiuza, presidente da Diagonal, apresentou ainda no 1º semestre de 2024 alguns dos prédios de alto padrão que a construtora está erguendo em Fortaleza Crédito: Davi Probo/ Diagonal Engenharia

A cidade de Fortaleza ganhará um novo super prédio de alto padrão em meados de 2032, com 55 andares, sendo 47 residenciais, mais precisamente na Avenida Beira Mar, no bairro do Meireles. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, serão 141 apartamentos, sendo três por andar a custo médio de R$ 4,8 milhões e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 676 milhões. O empreendimento, intitulado Q Tower, está sendo projetado pela Diagonal Engenharia, que apresentou com exclusividade ao O POVO, detalhes sobre o projeto, cujas obras devem ser iniciadas em até dois anos e durar cerca de seis anos.

“Esse ticket médio será para apartamentos de 220m². Na Beira Mar, a maioria dos prédios da região são acima de 300m² até 600m². Assim, conseguimos ampliar um pouco mais a base da pirâmide e abrir oportunidades para pessoas comprarem apartamentos na Beira Mar, que sempre é um desejo da classe média alta, em busca de apartamentos bem localizados”, destaca Fiúza, pontuando que o edifício “terá uma arquitetura extremamente diferenciada, moderna, mas com estética simples”. João Fíuza avalia que, apesar dos lançamentos de alto padrão, o segmento econômico tem se mostrado "especialmente promissor" Crédito: Acervo Pessoal/ João Fíuza Nesse sentido, ele explica que “cada andar terá uma aba, numa variação de um lado. Serão três apartamentos por andar: dois voltados para a frente, em direção ao mar, e um apartamento para o lado nascente. Todos os apartamentos a partir do 20º andar terão vista para o mar. A fachada frontal terá essas abas com movimentação, dando a impressão de uma onda”, acrescentando que “o prédio contará com jardins suspensos ao nível da Beira Mar”.

“O edifício terá um heliponto e uma academia no rooftop, com uma vista de 360 graus. Apesar de ser um prédio com três apartamentos por andar, na verdade, serão três torres geminadas com elevadores independentes. Cada torre terá halls e dois elevadores sociais privativos. O hall de serviço será comum entre as torres e contará com elevadores de alta velocidade. No total, o prédio terá oito elevadores”, prossegue. “Um dos destaques desse prédio será a piscina de borda infinita com fundo de vidro, que criará um efeito de iluminação à noite, como se fosse uma grande luminária jogando luz na área de embarque e desembarque do prédio, semelhante a um grande lobby de hotel”, detalha João Fiuza. Momento do mercado imobiliário Além da tendência crescente da construção de super prédios, João Fiuza, fundador da Diagonal avaliou o atual momento do mercado imobiliário como muito promissor, a despeito das recentes mudanças nas regras de financiamento promovida pela Caixa.

Empresa é uma das construtoras que têm apostado em erguer prédios com altura acima de 72 metros em Fortaleza Crédito: Fco Fontenele “O segmento econômico é, especialmente promissor, pois há um foco do governo federal em cima do financiamento de programas como o Minha Casa, Minha Vida. Por outro lado, se você entra em um projeto de empresa para comprar um apartamento, pode financiar até 80%, enquanto se compra um imóvel isolado da Caixa tem o crédito limitado a 50%”, lembra. “Entretanto, a taxa de juros é uma preocupação. Altas taxas de juros afetam a construção civil e podem fazer com que as pessoas migrem para o mercado financeiro, em vez de trabalhar no setor produtivo. O segmento de luxo também tem seu mercado, mas é mais restrito e exige cautela. No segmento de altíssimo luxo, o perfil do comprador é mais sólido, pois esses compradores têm uma capacidade de investimento maior, independentemente da situação econômica do País”, observou.