Venda de remédios em supermercados não deve reduzir preços, diz CFO da Pague Menos

Projeto de Lei (PL 2158/2023) propõe a venda de medicamentos sem prescrição médica fora das farmácias / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em meio ao debate sobre a venda de remédios em supermercados, o diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores (CFO, em inglês) da Pague Menos, Luiz Renato Novais, acredita que a medida não deve ajudar a reduzir os preços para os consumidores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em entrevista exclusiva ao O POVO, o executivo falou sobre o Projeto de Lei (PL 2158/2023) que propõe a venda de medicamentos sem prescrição médica fora das farmácias, bem como sobre os resultados e as estratégias de negócio da farmacêutica cearense negociada na bolsa de valores (B3).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores (CFO, em inglês) da Pague Menos, Luiz Renato Novais. Crédito: Camila de Almeida/Divulgação/Pague Menos

Luiz explica que o setor farmacêutico não vê a necessidade de expandir os pontos de venda de medicamentos, uma vez que o Brasil já possui mais de 90 mil farmácias, oferecendo, na sua visão, ampla disponibilidade de opções para a população e alta concorrência dos negócios. “Não acreditamos que haverá redução de preço ampliando a lista de estabelecimentos”. Ele demonstrou, ainda, preocupação com a possibilidade da automedicação agravar os problemas de saúde pública. Hoje, as farmácias precisam de mais de 11 licenças para conseguir operar. “Defendemos que, se houver essa disponibilização de produtos em outros estabelecimentos, que também haja um profissional de saúde”, destacou Luiz, citando que as farmácias precisam de, em média, três farmacêuticos no quadro de funcionários, mas o número pode ser maior.

A Abras pontuou que os medicamentos isentos de prescrição puderam ser comercializados nos supermercados, armazéns e lojas de conveniência entre 1994 e 1995 sem gerar aumento de intoxicações, e defendeu a contratação de farmacêuticos nos supermercados também. A medida de alteração na lei está, atualmente, em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, aguardando audiência pública em data oportuna. Resultados da Pague Menos A Pague Menos deve divulgar os seus resultados do quarto trimestre de 2024 no dia 10 de março de 2025. Apesar de não adiantar detalhes devido às regras do mercado, Luiz diz que a empresa vai “fechar o ano com chave de ouro”, com coisas boas para compartilhar.