Governo cumprirá a meta de inflação neste e no próximo ano, afirma ministro Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta quarta-feira, 29, que o governo federal cumprirá a meta de inflação neste e no próximo ano. "Governo que cumpre a inflação não discute se é alta ou baixa (a meta estabelecida)", afirmou em evento no Palácio do Planalto em que também estava o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"No ano passado tivemos uma pequena dificuldade e ficamos acima da meta. Mas o senhor (Lula) cumpriu no primeiro e cumprirá no terceiro e quarto ano. Vai chegar em 2026 com o Brasil crescendo", disse Renan Filho.