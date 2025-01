Tempo para assinar contrato no programa de casas do Ceará reduz para 2 meses

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A mudança de 120 para 60 dias foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas e atende pleito do mercado imobiliário para acelerar o programa

Isso porque para este ano o prazo para o cearense apresentar a documentação e confirmar que vai querer participar efetivamente do programa passou de 120 dias (quatro meses) para dois meses (60 dias).

O mercado imobiliário teve pedido atendido pelo Governo do Ceará para o Entrada Moradia Ceará , que é a parte estadual do programa popular de habitação e que complementa o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) .

A ideia havia sido proposta pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-CE) ao governador Elmano de Freitas (PT). A medida de reduzir esse prazo era para "acelerar o programa", segundo a entidade, evitando que os recursos do Estado ficassem parados.

A informação da redução de tempo foi confirmada ao O POVO pelo Executivo estadual nesta quinta-feira, 30 de janeiro, durante o evento Café com o governador.

O programa estadual disponibiliza R$ 20 mil por família avaliada pela Caixa Econômica Federal (CEF) com renda de até R$ 4.400 para auxiliar na compra do primeiro imóvel, que esteja cadastrado no banco para o MCMV.

O benefício pode ser utilizado para reduzir ou zerar o valor da entrada do financiamento e para zerar os custos com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o registro do imóvel.