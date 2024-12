Caixa negocia volta de pagamento de boletos da Prefeitura de Fortaleza nas lotéricas

Lotéricas são pontos estratégicos de pagamento de contas, que atendem sobretudo os não afeitos a tecnologias e pessoas de baixa renda / Crédito: Karyne Lane/O POVO

Contribuintes que estejam devendo à Prefeitura de Fortaleza continuam sem perspectivas de pagamento nas lotéricas ou unidades da Caixa Econômica Federa (CEF) e devem recorrer a outros meios para quitar guias e boletos, como internet banking.

Segundo o banco frisou ao O POVO, há cinco anos o convênio que tem com o Executivo Municipal para uso das unidades vem sendo renovado antes de findar, o que não ocorreu desta vez.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A gestão José Sarto (PDT) deixou o acordo com a Caixa vencer e ainda não o renovou. A instituição bancária confirma que ainda está em trâmites de negociação.

Antes do término do convênio no dia 30 de novembro, guias, boletos e afins, como os que versam sobre IPTU, ITBI, Taxa do Lixo, entre outros, podiam ser quitadas nas unidades e, sobretudo, nas lotéricas Caixa. A medida facilitava o acesso de contribuintes não afeitos a tecnologias, de baixa renda, perfis que gostam de pagar nesses nas unidades lotéricas. Em comunicado ao O POVO, a Caixa informa que "está em tratativas com a Prefeitura de Fortaleza para a renovação do convênio, que prevê a prestação dos serviços de arrecadação de tributos municipais em toda a rede de atendimento do banco."

Questionado se houve um aumento no valor do acordo, a instituição bancária acrescenta que "a negociação do contrato com o município de Fortaleza não possui montante específico, mas contempla os valores de tarifas a serem praticados de acordo com os canais de atendimento contratados pelo ente público para o recebimento das guias de arrecadação." No informe, o banco lista que para a prestação do serviço de arrecadação na Caixa são disponibilizados os canais de atendimento físicos (agência, unidades lotéricas, correspondentes bancários e terminais de autoatendimento) e os digitais (Internet Banking e Mobile). Porém, alguns deles somente podem ser acessados pelos clientes, como é o caso do internet banking. Até então, os fortalezenses estão sendo surpreendidos ao se dirigir a lotéricas Caixa e ter negado o pagamento de contas referentes a cobranças da Prefeitura de Fortaleza.

E mesmo se alguém de fora que tenha casa em Fortaleza tente pagar um IPTU, por exemplo, em uma unidade no Distrito Federal, vai ter a ação negada, pois o convênio vale para todo o Brasil. Já a equipe da nova gestão da Prefeitura (Evandro Leitão-PT) para 2025-2028 foi questionada se já sabia do término do convênio devido ao período de transição em que se encontra e se vai ter que assumir a negociação. Em nota, informa que ainda finaliza o relatório da transição, "visto que ainda faltam documentos a serem apresentados pela atual gestão."

"O prefeito eleito, Evandro Leitão, e sua equipe, comprometem-se a atuar com empenho e responsabilidade para sanar essas dificuldades, buscando retomar a negociação com a CEF assim que assumir, visando diminuir os prejuízos para os cidadãos fortalezenses", acrescenta o texto. Convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Fortaleza Na quinta-feira da semana passada, 11 de dezembro, O POVO mostrou que o Contrato de Convênio de Arrecadação identificado como SIGTA 101605, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Executivo Municipal, foi encerrado no dia 30 de novembro. Com isso, foi suspenso o recebimento de guias, boletos e afins ligados à Prefeitura de Fortaleza nas unidades lotéricas da Caixa no Brasil.