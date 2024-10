Ceará terá 583 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

Minha Casa, Minha Vida: 16.500 novas moradias vão atender 21 estados Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará terá 583 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Apenas no Interior, serão 343 contratos na modalidade rural. Já as 240 moradias na Capital serão contratadas com os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com um valor total de R$ 40.797.637,03. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A autorização para a contratação de propostas de construção referentes às novas unidades do MCMV foi publicada em três novas portarias publicadas nesta segunda-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU).