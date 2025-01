Azul conecta suspende rotas em quatro municípios do interior do Ceará

Aeronave menor é usada pela Azul nos aeroportos regionais do Ceará / Crédito: Armando OLima/O POVO

A Azul Conecta, subsidiária regional da Azul, irá suspender, no dia 10 de março, às suas operações nos aeroportos de quatro municípios do interior do Ceará: Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A medida ocorre, segundo o gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da companhia, Vitor Silva, por causa do aumento dos custos de insumos, da alta do dólar e da baixa demanda de voos na região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A suspensão desses voos ocorreu devido a um aumento gigante do dólar nos últimos tempos, tendo um impacto muito grande nos custos das companhias aéreas, assim como o aumento global dos custos, né, que continua muito mais elevado do que era em outros patamares. [...] Somado a isso, tem o resultado bem abaixo do esperado dos voos”, destaca.