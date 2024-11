M. Dias Branco demite 850 funcionários em esforço para reduzir despesas

M. Dias Branco é conhecida também pela Fábrica Fortaleza. Crédito: Samuel Setubal

A M. Dias Branco, indústria cearense de produtos alimentícios, demitiu 850 funcionários próprios e terceirizados em todo o Brasil, em meio a esforços para reduzir despesas e com queda de 51,9% no lucro líquido do terceiro trimestre, cujo analistas viram como um período "para esquecer". Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em nota ao O POVO, a empresa informou que o movimento de contratações e desligamentos faz parte da dinâmica do mercado.

A companhia está sempre buscando formas de melhorar sua eficiência operacional e logística para aproveitar ao máximo sua capacidade produtiva. Os desligamentos ocorreram ao longo dos últimos meses e foram distribuídos em unidades de todo o País", detalhou.

Por volta das 15h11min desta quarta-feira, 13, as ações ordinárias da indústria cearense (MDIA3) acumulavam perdas de 26,01% no decorrer dos últimos 12 meses, a R$ 23,75, na bolsa de valores Brasil, Bolsa, Balcão (B3). A M. Dias Branco delimitou estratégias para recuperar os resultados e adequar sua estrutura à realidade do mercado, com uma revisão na política de preços, otimização da estrutura organizacional, fortalecimento das exportações e a própria redução de despesas. Além disso, a consolidação do time comercial em uma única diretoria nacional foi citada, bem como a criação de um time focado integralmente em “food service” (serviços de comida, na tradução do inglês) e ajustes na malha logística, de produção e de distribuição.

O POVO deu detalhes sobre o balanço do terceiro trimestre da M. Dias Branco na noite de sexta-feira, 8, quando os dados foram divulgados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Confira os dados neste link. O lucro líquido da companhia foi de R$ 259 milhões no terceiro trimestre de 2023 para R$ 124,7 milhões em igual período de 2024. Em conversa com investidores na segunda-feira, 11, os diretores da companhia citam “resultados aquém do potencial.” “Enfrentamos um cenário competitivo intenso, varejistas reduzindo os níveis dos estoques, volatilidade das commodities e desvalorização do real. Adicionalmente, nos últimos meses, não chegamos a uma formação adequada de preço, volume e margens”, expuseram.