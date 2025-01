MEIs excluídos do Simples Nacional têm até sexta, 31, para se regularizar

Segundo a Receita Federal, a regularização é importante, pois a inclusão no Simples garante benefícios fiscais (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) / Crédito: Josep Suria/Shutterstock

Os microempreendedores individuais excluídos do Simples Nacional e do Simei "Sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional" têm até sexta-feira, 31, para regularizar a situação. Os contribuintes têm até o fim desse prazo para quitar todas as pendências financeiras e cadastrais. Para isso, basta acessar os sites do e-CAC ou do Simples Nacional e fazer as solicitações. Se houver alguma pendência, o sistema vai gerar um relatório, permitindo que o MEI resolva os problemas antes do prazo final.

É importante lembrar que a exclusão não significa o fechamento do negócio, que poderá continuar operando e emitindo notas fiscais, mas sem as vantagens do regime tributário simplificado. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e simplificado, que unifica tributos federais, estaduais e municipais e facilita a vida de MEIs e empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A Receita Federal notificou, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, mais de 1,5 milhão de MEIs e empresas do Simples Nacional que estavam com débitos tributários e corriam risco de exclusão do regime.