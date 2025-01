Para 66%, governo errou mais do que acertou na polêmica do Pix, diz pesquisa Genial/Quaest

De acordo com o levantamento, 43% afirmam que têm visto mais notícias negativas do que positivas sobre o governo Lula (ante 41% no levantamento de dezembro), enquanto 28% dizem que têm visto mais notícias positivas (ante 32%). Aqueles que não têm ouvido notícias somam 25% (ante 23%) e 4% não sabem ou não responderam.

Para 7%, no levantamento espontâneo, a notícia mais positiva ouvida do governo Lula foi o Bolsa Família de R$ 600 com adicional de R$ 150 para criança. Já para 11%, a notícia mais negativa foi a regulação do Pix.