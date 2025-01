Reino Unido deve liberar exportação de camarão brasileiro em janeiro, diz Abipesca

Ceará é maior produtor de camarão do Brasil. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A exportação de camarão brasileiro para o Reino Unido pode ser liberada ainda em janeiro, segundo o maior criador de camarão do País e vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca), Cristiano Maia. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O camarão foi impedido de ser exportado para a Europa em 2018, quando foram encontradas desconformidades em um navio de pesca em Santa Catarina, o qual não estava associado ao crustáceo de cativeiro, mas ocasionou a penalização de todos os exportadores brasileiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após inspeções realizadas no segundo semestre de 2024, o setor aguarda a finalização do laudo técnico das autoridades britânicas para dar início à reabertura do mercado. Durante as visitas, foram analisados aspectos de toda a cadeia produtiva, da criação ao produto final.

Feedback positivo O feedback dos técnicos foi positivo, de acordo com Cristiano. Os auditores disseram que a indústria estava pronta para exportar a qualquer lugar do mundo. Todavia, o laudo técnico está atrasado, pois era previsto entre novembro e dezembro do ano passado. “Eles visitaram nossa indústria de camarão e outras, como a indústria de pescado em Santa Catarina. Fizeram uma análise completa, desde as fazendas até o empacotamento. Eles gostaram e constataram que nossa planta é perfeita, desde a alimentação dos animais até o processamento”, detalhou o produtor. “Meu camarão é rastreado desde a larva até o produto final. Os produtores devem ter esse cuidado quando forem exportar. Portanto, há um grande mercado global, e temos a possibilidade de expandir nossas atividades, especialmente aqui no Nordeste”, acrescentou.

União Europeia Com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o país abre uma brecha para os fornecedores brasileiros suprirem sua demanda por camarão. “Agora, com o Reino Unido fora da União Europeia, eles têm mais liberdade para negociar diretamente conosco”. “O Reino Unido não produz camarão, quase nada. Nem a Europa. Eles compram de outros países, mas não do Brasil, devido às regras anteriores da Comunidade Europeia”, afirmou Cristiano, o qual vê um mercado muito promissor. A expectativa é que um possível resultado positivo da avaliação possa reabrir as portas para o mercado europeu como um todo. A previsão é exportar cerca de 10 mil toneladas anuais para a Europa, sendo 5 mil destinadas apenas ao mercado britânico em 2025.

Elmano busca retomada O próprio governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tem discutido junto à União Europeia a retomada da exportação de pescados brasileiros, como o camarão, no intuito de fomentar o setor pesqueiro tanto a nível nacional quanto do próprio Estado. Ele esteve em reunião na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, no último dia 15, com o ministro-conselheiro da Missão do Brasil Junto à UE, Eduardo Ferreira, e representantes da Missão e do Ministério da Agricultura e Pecuária. “Essa é uma medida essencial para a economia do Ceará, que atualmente lidera a produção de camarão no Brasil e também se destaca na exportação de lagosta e atum, inclusive por meio de parcerias com empresas europeias”, detalha.