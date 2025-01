Turismo do Ceará teve o 2º melhor desempenho do Brasil em 2024 até novembro

Por mais que na comparação com 2023 o resultado tenha sido positivo, houve recuo no setor de turismo de outubro para novembro / Crédito: FERNANDA BARROS

Com crescimento de 17,7%, o Ceará obteve o 2º melhor desempenho no volume de atividades turísticas do Brasil em novembro quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado do Estado foi 8,5 pontos percentuais (p.p.) maior que o do Brasil (9,2%) e 1,4 p.p. menor que o do primeiro colocado, o Rio Grande do Norte (19,1%%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados são referentes a série com ajuste sazonal e fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira a variação anual de novembro da atividade turística de cada estado em relação a 2023: Rio Grande do Norte: 19,1%



Ceará: 17,7%



Goiás: 17,4%



Santa Catarina: 15,9%



Bahia: 14,2%



Paraná: 13,6%



Amazonas: 12%



Alagoas: 11,1%



Rio de Janeiro: 10,5%



Pará: 8,6%



Pernambuco: 8,4%



São Paulo: 7,9%



Distrito Federal: 7,6%



Espírito Santo: 7,1%



Minas Gerais: 4,6%



Rio Grande do Sul: -0,7%



Mato Grosso: -1,2% Entretanto, em relação ao mês imediatamente anterior, o índice recuou 3,7%, a segunda pior taxa do País em novembro. Confira a variação mensal da atividade turística de cada estado em novembro: Rio Grande do Sul: 6,6%



Goiás: 3,5%



Mato Grosso: 1,2%



Rio de Janeiro: 0,8%



Santa Catarina: 0,1%



Minas Gerais: 0%



Distrito Federal: -0,8%



Rio Grande do Norte: -1%



Bahia: -1,2%



Espírito Santo: -1,6%



Pernambuco: -2,2%



Paraná: -2,3%



São Paulo: -2,6%



Alagoas: -2,9%



Amazonas: -3,3%



Ceará: -3,7%



Pará: -6,9%

O desempenho negativo ocorreu após o Ceará ter registrado um acentuado avanço de 10,5% em outubro. Desta forma, quando considerado o acumulado do ano na comparação com 2023, a taxa foi positiva, com um crescimento de 1,9%. Sobre a receita nominal, foi constatada uma alta de 2,3% na comparação mensal e de 15% ante novembro do ano anterior.

Setor de serviços recua 1,5% em novembro Outro ponto investigado pela pesquisa é o volume de serviços, que recuou 1,5% no Ceará em novembro de 2024. Com isso, o índice do setor é 0,6 p.p. menor que o registrado nacionalmente. Confira a variação mensal do setor de serviços de cada estado em novembro: Amapá: 5,8%



Rondônia: 5,2%



Alagoas: 4,2%



Acre: 3,4%



Roraima: 2,1%



Minas Gerais: 0,9%



Mato Grosso do Sul: 0,6%



Amazonas: 0,6%



Rio de Janeiro: 0%



Maranhão: -0,2%



Distrito Federal: -0,5%



Santa Catarina: -0,5%



Piauí: -0,8%



São Paulo: -0,9%



Espírito Santo: -0,9%



Ceará: -1,5%



Rio Grande do Norte: -1,5%



Bahia: -1,5%



Rio Grande do Sul: -1,5%



Goiás: -1,6%



Pará: -2,1%



Tocantins: -2,4%



Sergipe: -2,4%



Mato Grosso: -2,5%



Paraíba: -2,9%



Paraná: -2,9%



Pernambuco: -3,7%

Porém, tanto em relação a novembro de 2023 quanto aos acumulados do ano e dos últimos 12 meses, os resultados foram positivos, com altas de 1,8%, 1% e 0,7%, respectivamente. As taxas positivas também foram acompanhadas pelas atividades de divulgação, apenas uma registrou recuo na comparação com novembro do ano anterior, a de serviços profissionais, administrativos e complementares (-8,6%).

Cenário nacional O volume de serviços prestados no País, em novembro, apresentou uma variação negativa após ter atingido seu recorde na série histórica da PMS em outubro, com uma baixa de 0,9% na comparação com o mês anterior. Duas das cinco atividades de serviços pesquisadas mostraram taxas negativas frente ao mês anterior: transportes (-2,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,6%). Por outro lado, os outros serviços (1,8%), os serviços prestados às famílias (1,7%) e as atividades de informação e comunicação (1%) mostraram avanços na comparação com outubro de 2024.