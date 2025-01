PM de São Paulo mata homem em Viçosa do Ceará

A vítima de 41 anos foi a óbito no local . Ele tinha passagens por lesão corporal dolosa, porte irregular de arma de fogo, adulteração de chassi ou sinal automotor, denunciação caluniosa, ameaça, difamação, dano, resistência e desacato.

Um policial militar de São Paulo matou um homem a tiros em uma via pública da localidade de Sítio Juá dos Vieiras, em Viçosa do Ceará, na manhã de quarta-feira, 22 . Ele alega que agiu em legítima defesa , após o homem ter apontado uma arma em sua direção e lhe ameaçado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda apura as circunstâncias da morte.