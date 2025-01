Governo do Ceará se reúne com companhias aéreas para ampliar voos

Secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, junto do CEO da Latam no Brasil, Jerome Cadier / Crédito: Reprodução/Redes Sociais Eduardo Bismarck

O Governo do Ceará quer ampliar a malha aérea que atende o Estado. Com esse objetivo, o secretário do Turismo (Setur), Eduardo Bismarck, reúne-se com executivos das maiores companhias nacionais, em São Paulo, nesta semana. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A primeira agenda, realizada nesta segunda-feira, 13, ocorreu com o CEO da Latam no Brasil, Jerome Cadier.

Na pauta, a discussão de estratégias para ampliar o tráfego de aeronaves nos aeroportos cearenses, de forma a aumentar o fluxo de turistas no Ceará.