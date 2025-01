Ceará investiu quase R$ 13 milhões em obras de energia em 2024

Um ponto destacado pela pasta foi a autorização da instalação de placas solares em seis instituições de ensino estaduais / Crédito: FERNANDA BARROS

Com investimento de quase R$ 13 milhões em obras de energia, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra-CE), ampliou a distribuição e a otimização do consumo do setor em 17 municípios do Estado em 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o balanço da Coordenadoria de Energia e Telecomunicações (Coete) da secretaria, foram autorizadas intervenções energéticas em: Banabuiú, Camocim, Canindé, Crato, Fortaleza, Icó, Iguatu, Itapipoca, Maranguape, Massapê, Mauriti, Paracuru, Redenção, São Gonçalo do Amarante, Solonópole, Tianguá e Trairi.

As metas foram reforçadas também pelo secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Seinfra, Dickson Araújo, que informou que o órgão está “intensificando o acompanhamento junto aos municípios”, comentando que está havendo, inclusive, “visitas às obras e tratativas com as Prefeituras”. Confira algumas obras de energia que foram realizadas pelo Estado em 2024 Em Canindé (município distante 118,6 km de Fortaleza), por exemplo, o órgão concluiu a ampliação da subestação de energia do município e, segundo a secretaria, impulsionou a capacidade produtiva de uma fábrica de calçados localizada no bairro Alto Guaramiranga. “A empresa, que já contava com 650 empregados, projetou gerar até 150 novos postos de trabalho com o aumento da produção, em meio à ampliação da produção local”, informou em nota.